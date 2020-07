"Bolsonaro não tem capacidade de governar. Ele nunca geriu nada", disse Ciro Nogueira

"O Bolsonaro eu tenho muita restrição porque é um fascista", declarou o senador Ciro Nogueira, do Progressistas, em entrevista em 2017 edit

247 - Caminhando de mãos dadas com Jair Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira, do Progressitas e um dos líderes do Centrão, já o definiu como "fascista", "preconceituoso" e "incapaz de governar".

Uma reportagem da colunista Thaís Oyama, do UOL, resgatou uma entrevista do parlamentar de 2017 à TV Meio Norte. "O Bolsonaro eu tenho muita restrição porque é um fascista", declarou o senador.

"Ele tem um caráter fascista, preconceituoso. É muito fácil você ir para a televisão dizer que vai matar bandido. É um discurso muito fácil, mas isso não é para presidente da República. O Bolsonaro não tem capacidade de governar. Ele nunca geriu nada", resumiu na época.

Ciro Nogueira também dizia que "Lula foi o melhor presidente que o Brasil já teve".

Nesta quinta-feira (30), o senador foi o sorridente anfitriãode Bolsonaro no Piauí, onde foi recebido por apoiadores que pediam o "fim da Lava Jato".

