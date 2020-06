Bolsonaro não tem o apoio total das polícias para um golpe de Estado, diz Leonel Radde

247 - O policial civil e ativista antifascista Leonel Radde afirmou em comentário na TV 247 que Jair Bolsonaro não tem um apoio total das polícias brasileiras para formar um poder paralelo e impor um golpe de Estado no País. Segundo Radde, o governo federal se desgastou com a categoria em certas questões trabalhistas, mas alertou que isso pode mudar “dependendo do tipo de provocação que for feita, o tipo de diálogo, os tipos de sinais que vão sendo enviados para essas forças de segurança”.

Radde explicou que apesar do alinhamento ideológico das polícias com Bolsonaro, o governo vem se desgastando com as corporações por conta da reforma da Previdência e do congelamento de salários de servidores públicos promovido também pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. “As forças policiais, via de regra, têm uma visão conservadora, as polícias basicamente elegeram o Bolsonaro, mas ao mesmo tempo houve ruptura entre essas corporações e o bolsonarismo, principalmente com a reforma da Previdência, com esse congelamento que o Bolsonaro e o Paulo Guedes impuseram que acaba repercutindo no congelamento de salários e de promoções das forças policiais, entre tantas outras questões que não foram resolvidas, questões de categoria que não foram atendidas e que não existe nenhuma possibilidade, nenhum horizonte de que isso vá ser atendido. Existe um certo desgaste do bolsonarismo dentro das forças bolsonaristas nessas demandas trabalhistas”.

Todavia, o policial ressaltou que Jair Bolsonaro ainda pode trabalhar o discurso para angariar o apoio de policiais no País. “Em termos de discurso de lógica, me parece que tem um terreno fértil”.

