Bolsonaro nega pesquisas e fala em "datapovo", mas é o que mais gastou com levantamentos de intenções de voto

247 - Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores têm por hábito negar os números das pesquisas eleitorais - que apontam até mesmo para uma vitória em primeiro turno do ex-presidente Lula (PT) - e falam em "datapovo". Ou seja, para eles, comícios bolsonaristas mostrariam que as pesquisas estão erradas e que Bolsonaro teria amplo apoio da sociedade.

Apesar do discurso contra pesquisas, Bolsonaro é o candidato que mais gastou encomendando levantamentos de intenções de voto, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizados até esta terça-feira (13) e divulgados pelo UOL.

O chefe do Executivo gastou R$ 2,2 milhões em dois levantamentos. A principal fornecedora foi a Cota Pesquisas, com sede no Paraná. A empresa cobrou R$ 1,7 milhão por "pesquisas de mercado e de opinião pública".

A outra empresa contratada foi a Ibespe Estudos & Marketing, de São Paulo. Ela realizou pesquisas eleitorais para a chapa de Bolsonaro e cobrou R$ 500 mil.

