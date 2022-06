Bolsonaro nega ter pedido a Biden ajuda para golpe no Brasil: "não existe isso daí"

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) negou nesta segunda-feira (13) ter pedido ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ajuda para dar um golpe no Brasil.

"Olha, não existe isso daí. Houve uma reunião bilateral. No total, umas 20 pessoas presentes. Foram 30 minutos de conversa e, depois, eu pedi [uma reunião] reservada com Joe Biden. O que nós tratamos ali é reservado. Cada um pode falar o que bem entender", disse o brasileiro à rádio CBN Recife.

"Agora, [o veículo] não cita fontes (segundo tal pessoal). O que eu conversei com o Biden não sai de mim nem do Carlos França. É especulação", acrescentou.

De acordo com a agência norte-americana de notícias, a Bloomberg, Bolsonaro teria pedido ajuda a Biden para vencer o ex-presidente Lula (PT), líder em todas as pesquisas eleitorais, na eleição de outubro. Colunista do UOL, Jamil Chade confirmou a informação com duas fontes da diplomacia brasileira.

Bolsonaro e Biden se encontraram em meio à viagem do governante brasileiro aos EUA para participar da Cúpula das Américas, em Los Angeles.

De acordo com fontes anônimas da Bloomberg, Bolsonaro teria retratado Lula como um perigo para os interesses dos EUA. Biden, no entanto, teria destacado a importância de preservar a integridade eleitoral do Brasil e mudado de assunto em seguida.

