Bolsonaro nomeia 12 desembargadores para o TRF-4 e uma para o TRF-5

Conjur - O presidente Jair Bolsonaro nomeou 12 novos desembargadores para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sendo dez oriundos da magistratura, um do Ministério Público Federal e um da advocacia.

Todas as indicações já foram publicadas no Diário Oficial da União. Na classe da advocacia, foi nomeada Ana Cristina Ferro Blasi. Do MPF, Bolsonaro indicou Ângelo Roberto Ilha da Silva.

Entre os nomeados da magistratura está, por exemplo, o juiz Luiz Antonio Bonat, da 13ª Vara Federal de Curitiba, que assumiu os processos da "lava jato" após a saída de Sergio Moro.

Todos os 12 novos membros do TRF-4 estavam nas listas tríplices formadas pelo Plenário da corte e enviadas à Presidência da República em junho deste ano.

Bolsonaro também indicou a procuradora Cibele Benevides Guedes da Fonseca para ocupar uma vaga de desembargadora do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, na classe do Ministério Público Federal.

