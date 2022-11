Bolsonaro nomeia irmã de Guedes para o Conselho Nacional de Educação

Apoie o 247

ICL

Carta Capital - A menos de dois meses do término do governo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) nomeou nove integrantes para o Conselho Nacional de Educação, sendo três para a Câmara de Educação Básica e seis para a Câmara de Educação Superior. As escolhas foram oficializadas no Diário Oficial da União desta terça-feira 8.

Os novos indicados terão mandato de quatro anos.Entre os nomes da educação superior consta o de Elizabeth Regina Nunes Guedes, irmã do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ela atua no ensino privado, como presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares, e foi nomeada com Paulo Fossatti, Luciane Bisognin Cretta, Henrique Sartori de Almeida Prado, André Guilherme Lemos Jorge e Mauro Luiz Rabelo.

>>> Valdemar Costa Neto diz que o PL não reconhece resultado das urnas

Na educação básica foram escolhidas Leila Soares de Souza Perussolo, Márcia Teixeira Sebastiani e Ilona Maria Lustosa Becskehazy Ferrão de Souza – esta trabalhou como secretária de Educação Básica do Ministério da Educação na gestão Bolsonaro, mas foi exonerada em agosto de 2020, depois de o pastor Milton Ribeiro assumir a pasta.

Continue lendo na Carta Capital.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.