Bolsonaro nomeia Sachsida para o Conselho de Itaipu

247 - Jair Bolsonaro nomeou o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, para integrar o conselho da hidrelétrica Itaipu Binacional, com mandato até 16 de maio de 2024. Na nova função, Sachsida receberá vencimentos mensais de R$ 25 mil, para participar de reuniões que acontecem a cada dois meses ou de forma extraordinária.

Sachsida passará a ocupar a vaga que era de Rodrigo Limp, atual presidente da Eletrobras, que pediu exoneração do cargo. As mudanças no conselho da hidrelétrica Itaipu Binacional foram publicadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira (18).

Sachsida trabalhou na campanha de Bolsonaro em 2018 e integrou a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele foi alçado à condição de ministro em maio deste ano, em meio à pressão do Planalto para uma redução no preço dos combustíveis.

