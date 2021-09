Bolsonaro participou de reunião com senador dos EUA que apoiou invasão do Capitólio na véspera do 7 de setembro

Reunião com o senador estadunidense Mike Lee aconteceu no dia 6 de setembro, às 18h, e durou 45 minutos edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Jair Bolsonaro participou de uma reunião com o senador americano Mike Lee, que apoiou a invasão ao Capitólio em janeiro deste ano após Donald Trump perder a eleição para o democrata Joe Biden, na véspera das manifestações golpistas do 7 de setembro. De acordo com a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, a reunião aconteceu no dia 6 de setembro, às 18h, e durou 45 minutos. Os ministros da Economia, Paulo Guedes, e das Relações Exteriores, Carlos França, também teriam participado do encontro.

Segundo a reportagem, Lee estava dentro do Senado estadunidense no dia 9 de janeiro, durante a recontagem dos votos das eleições presidenciais e atuou como porta-voz de Trump para atrasar a ação que comprovou a vitória de Biden.

Após a invasão do Congresso por partidários de Trump, ele minimizou a situação ao afirmar que as eram democráticas e comparou os invasores aos manifestantes do movimento Black Lives Matter.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE