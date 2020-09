Bolsonaro passará por cirurgia na próxima sexta-feira em São Paulo

247 - Bolsonaro irá se submeter a mais uma cirurgia (a sexta, desde 2018), desta vez para a retirada de um cálculo na bexiga. A necessidade da nova cirurgia foi revelada pelo chefe do Executivo a apoiadores no Palácio da Alvorada, em 1° de setembro. Bolsonaro disse que estava com um cálculo na bexiga “maior que um grão de feijão”.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que “na última terça-feira, 15, antes iniciar o expediente, Bolsonaro compareceu novamente ao consultório localizado no anexo do Palácio do Planalto. Nas duas recentes idas ao serviço médico, a Secretaria Especial de Comunicação não deu detalhes sobre o estado de saúde do presidente. Nestes dias, os compromissos oficiais do dia não foram afetados e seguiram sendo cumpridos normalmente pelo mandatário.”

A matéria ainda acrescenta que “em 12 agosto, após participar da cerimônia que antecedeu o embarque da missão brasileira de ajuda humanitária ao Líbano, Bolsonaro - que havia testado positivo para a covid-19 em 7 de julho - fez um check-up no Hospital NovaStar em São Paulo.”

