Bolsonaro pede arquivamento de apuração e critica Moraes: 'abuso investigatório'

247 - Jair Bolsonaro pediu nesta sexta-feira (6) ao Supremo Tribunal Federal (STF) que determine o imediato arquivamento do inquérito que investiga se ele vazou dados sigilosos durante uma transmissão nas redes sociais. O posicionamento dele, representado pela Advocacia-Geral da União (AGU), foi publicado pelo portal G1.

Bolsonaro classificou como "abuso investigatório" o despacho do ministro do STF Alexandre de Moraes que deu um prazo de 15 dias para a Polícia Federal concluir a análise da quebra de sigilo telemático (mensagens) autorizada no caso.

A Polícia Federal, no entanto, disse ver indícios de que o presidente Bolsonaro cometeu crime ao divulgar os dados.

Em agosto de 2021, Bolsonaro divulgou nas redes sociais a íntegra de um inquérito da PF que apura suposto ataque ao sistema interno do TSE em 2018.

A delegada da Polícia Federal (PF) Denisse Ribeiro enviou, no final de janeiro, ao ministro Alexandre de Moraes a conclusão das investigações sobre o vazamento de dados da PF acerca do ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O relatório imputou crime a Bolsonaro.

