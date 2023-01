Bolsonaro pede visto de turista para prorrogar sua estadia nos EUA

Visto do ex-presidente vencerá na segunda-feira (30/01), o que poderia gerar problemas, devido às investigações das quais ele é alvo no Brasil edit

Opera Mundi - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) iniciou os trâmites junto às autoridades migratórias dos Estados Unidos para adquirir um visto de turista no país. Esse documento permitiria a ele continuar a viver na cidade de Orlando, onde se instalou no dia 30 de dezembro, quando abandonou a Presidência do Brasil.

Desde então, Bolsonaro se mantém nos Estados Unidos graças a um visto diplomático que é concedido exclusivamente a chefes de Estado, situação que causou polêmica, já que o cargo que ele exercia no dia que ingressou ao país deixou de ser dele dois dias depois, quando Luiz Inácio Lula da Silva assumiu em seu lugar.

Apesar da controvérsia, o ex-mandatário continuou vivendo na Flórida nas últimas semanas, mas sua situação chegaria a um limite no dia 30 de janeiro, quando venceria o período de um mês outorgado pelo visto oficial que recebeu ao entrar no país.

Sem um visto de estadia nos Estados Unidos, Bolsonaro poderia ser obrigado a retornar ao Brasil. Além disso, poderia se tornar um raro e constrangedor caso de um ex-mandatário declarado como ilegal pelas autoridades migratórias de outro país.

No Brasil, o ex-presidente também teria problemas, já que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) acolheu pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para incluir o ex-presidente em um inquérito que apura as responsabilidades sobre a tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro.

Segundo os procuradores, Bolsonaro teria cometido incitação pública de crime após ele ter compartilhado um vídeo que sugeriu que a vitória de Lula nas eleições de 2022 foram resultado de uma fraude orquestrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cujo presidente é o mesmo Alexandre de Moraes – o conteúdo foi publicado nas redes sociais do ex-mandatário no dia 9 de janeiro, e posteriormente apagado, depois de passar algumas horas disponível.

Enquanto o ex-presidente tenta prorrogar sua estadia nos Estados Unidos, sua esposa, Michelle Bolsonaro, retornou ao Brasil. A ex-primeira-dama desembarcou em Brasília na quinta-feira (26/01), acompanhada apenas da filha Laura Bolsonaro.

