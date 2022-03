Bolsonaro pediu ajuda a Putin para desenvolver submarino nuclear após recusa dos EUA, diz jornal

O Ministério da Defesa perdeu as expectativas de firmar um acordo com Washington em 2018: "enrolavam os brasileiros e pediam novas informações" edit

Sputnik - Durante sua visita a Moscou em meados de fevereiro, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro pediu ao seu homólogo russo Vladimir Putin ajuda no desenvolvimento de um submarino nuclear, segundo informações do jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com a publicação, o Brasil procurou a Rússia após os Estados Unidos não terem demonstrado interesse em contribuir com o projeto.

O jornal escreve que o Ministério da Defesa brasileiro perdeu as expectativas de firmar um acordo com Washington em 2018. Segundo um militar ouvido pela Folha, os norte-americanos "enrolavam os brasileiros e pediam novas informações".

Com isso, o Itamaraty, que participava em conjunto da negociação, resolveu procurar alternativas.

De acordo com o jornal, houve conversas iniciais entre os países, mas a chegada de Bolsonaro ao poder acabou paralisando um possível avanço.

À época, o Brasil tinha um alinhamento ideológico aos EUA, comandado por Donald Trump. Segundo a Folha, o então chanceler, Ernesto Araújo, "vetou a associação com Moscou".

Com apoio da ala militar do governo, porém, as conversas foram retomadas em 2020 e aceleradas após a queda de Araújo, em março de 2021.

O jornal aponta que o peça-chave para alavancar a negociação com Moscou foi o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência, o almirante Flávio Rocha, que foi à capital russa no final de 2021 "com a missão de amarrar os pontos de cooperação".

Na sequência, de acordo com a Folha, Bolsonaro foi então convidado e aceitou viajar para se encontrar com Putin no Kremlin.

Até onde se sabe, alerta o veículo, não há nenhum documento oficial ligando o caso do submarino nuclear à Rússia.

Segundo a Folha, o Itamaraty indicou que a situação na Ucrânia pode ter novamente paralisado as negociações, mas ainda haverá uma tentativa de manter o negócio.

Contudo, o jornal diz que ainda não está claro se a operação militar russa na Ucrânia trouxe impactos aos planos do Brasil.

Em 2021, a marinha brasileira iniciou testes de um sistema de propulsão nuclear, para o qual uma eventual assistência russa também poderia ser útil.

