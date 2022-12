Bolsonaro perde 1 milhão de seguidores em 2 meses; Lula aumenta seu alcance nas redes

Apoie o 247

247 - “Jair Bolsonaro perdeu um milhão de seguidores no Facebook e Instagram nos últimos dois meses. Um levantamento feito pela AtivaWeb, agência especializada em marketing digital, mostra que no dia 1° de outubro, véspera do primeiro turno, Bolsonaro tinha 26.807.227 seguidores”, informa o jornalista Guilherme Amado em sua coluna no portal Metrópoles.

“Nesta segunda-feira (19), Bolsonaro fechou o dia com 25.696.255 fãs. Mesmo com a perda, ele tem o perfil com maior engajamento nas redes sociais do Brasil”, acrescenta.

“Lula, por outro lado, aumentou o alcance digital. O presidente eleito ganhou cerca de 3 milhões de seguidores no Facebook e Instagram, também nos últimos dois meses”, informa.

