Bolsonaro pode sofrer impeachment por ataque a repórter, diz Miguel Reale Jr

247 - Um dos autores da peça farsesca que acusou a ex-presidente de ter cometido de crime de responsabilidade sem ter apresentado comprovação, o jurista Miguel Reale Jr afirmou que Jair Bolsonaro cometeu um crime de responsabilidade ao proferir uma ofensa de cunho sexual contra a jornalista Patricia Campos Mello, da Folha de S.Paulo.

“Bolsonaro desrespeitou a jornalista, a mulher e o ser humano. É algo que ofende mais profundamente a dignidade humana, e não só o decoro. Sem dúvida, isso se enquadra como crime de responsabilidade”, afirmou Reale à revista Veja.

O jurista disse que essa não foi a primeira vez que Bolsonaro se comportou em desacordo com o exercício da Presidência. “Mas, agora, ele rompeu com todos os limites. De forma afrontosa, rompeu com o que se exige de qualquer pessoa, e não só de um Presidente da República. Foi asquerosa a menção chula que ele fez ao dizer que a jornalista quis dar o furo.”