Bolsonaro pode ter chegado ao 'teto' em pesquisas, diz cientista política

Apoie o 247

ICL

247 - A cientista política Denilde Holzhacker concedeu entrevista ao portal UOL News nesta quarta-feira (14) e analisou a nova pesquisa Genial/Quaest. De acordo com ela, o cenário de estabilização indica que Jair Bolsonaro (PL) praticamente chegou a um "teto" de intenções de voto. As variações acontecem apenas dentro da margem de erro, como ocorreu na nova pesquisa.

>>>> Quaest: Lula lidera com 42% e Bolsonaro tem 34%

"Bolsonaro usou todos instrumentos que tinha - auxílio, recursos e 7 de setembro. E mesmo assim ele não conseguiu impulso que a campanha dele esperava. Havia a expectativa do 7 de setembro virar o jogo, mas não é o que as pesquisas têm demonstrado. Algumas demonstram pequena oscilação para cima, mas a de hoje mostra quase como ele já chegou no teto. Esse fator está ligado basicamente à rejeição do Bolsonaro. O governo dele tem alta rejeição", apontou Denilde.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.