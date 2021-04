Bolsonaro pode ter que indenizar quem acreditou na cloroquina, avalia jurista

A avaliação veio da jurista Eloísa Machado, professora da FGV Direito-SP e coordenadora do centro de pesquisas Supremo em Pauta. "Já temos, neste momento, vítimas fatais do uso equivocado desses medicamentos", disse edit

247 - Jurista Eloísa Machado, professora da FGV Direito-SP e coordenadora do centro de pesquisas Supremo em Pauta, afirmou que Jair Bolsonaro pode ser responsabilizado judicialmente por ter recomendado o uso de medicamentos sem comprovação científica contra a Covid-19. De acordo com a jurista, ele também pode ser obrigado desembolsar indenizações, dependendo de como tenha sido a relação entre o cidadão e o remédio sugerido por Bolsonaro. A entrevista dela foi concedida ao Blog do Sakamoto.

"Como o presidente da República tem um papel especial na movimentação de toda a máquina pública para fazer propaganda de um tratamento que, além de não ser comprovadamente eficaz para covid-19 também gera outros efeitos colaterais para quem toma, ele pode sim responder pelos danos que acometeu nesse papel", disse Eloísa Machado. "Já temos, neste momento, vítimas fatais do uso equivocado desses medicamentos".

As notificações por efeitos adversos associados ao uso da cloroquina aumentaram de 139 em 2019 para 916 em 2020, alta de 558%, apontou um levantamento feito pelo jornal O Globo com base no Painel de Notificações de Farmacovigilância mantido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

