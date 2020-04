Bolsonaro põe militar como interventor no Ministério da Saúde na gestão Nelson Teich

Jair Bolsonaro designou o contra-almirante Flávio Rocha, chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), como um interventor seu na gestão do oncologista Nelson Teich no Ministério da Saúde. Rocha foi nomeado em fevereiro na SAE e se tornou um dos principais assessores de Bolsonaro. Sem função específica, o militar terá autonomia para imiscuir-se em todos os assuntos edit

247 - Jair Bolsonaro nomeou o contra-almirante Flávio Rocha, chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), para ajudar na transição do Ministério da Saúde, que, nesta sextya-feira (17), passa a ser comandado pelo oncologista Nelson Teich no lugar de Luiz Henrique Mandetta. Na portaria do Palácio da Alvorada, Bolsonaro afirmou que Teich "vai nomear boas pessoas, eu vou indicar algumas pessoas também, porque é um ministério muito grande".

"Foram sugeridos nomes sim, para começar a formar um ministério que siga a orientação do presidente de ver o problema como um todo e não uma questão no particular", afirmou. O relato foi publicado no jornal O Estado de S.Paulo.

Rocha ele não terá um cargo específico no Ministério da Saúde e terá como tarefa auxiliar Teich, atuando como um gerente da transição. Interlocutores do Planalto temem a falta de experiência do interventor.

Ao anunciar a demissão, Mandetta se colocou à disposição do novo ministro para ajudar na transição e recomendou que alguns auxiliares possam ficar no cargo, evitando um "apagão" no corpo técnico dentro da pasta.

