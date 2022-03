Bolsonaro posta de madrugada: “não assisto BBB22. Muito ruim”

Apoie o 247

ICL

247 - A eliminação da influencer Jade Picon no sétimo paredão do BBB22 foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais brasileiras na madrugada de terça (8) para quarta (9). E mesmo como “hater”, Jair Bolsonaro (PL) entrou no debate em torno do reality show exibido pela Rede Globo.

“Não assisto BBB22. Muito ruim. Boa noite a todos”, postou Bolsonaro, em sua conta no Twitter, às 3h34 da madrugada desta quarta.

A web logo desconfiou que Carlos Bolsonaro tramou a postagem. "Vá dormir, Carluxo", disseram vários internautas ao apontar sua autoria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

. Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

- Não assisto BBB22. Muito ruim. Boa noite a todos! 👍 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 9, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE