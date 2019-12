"Bolsonaro precisa de tratamento psiquiátrico", diz Bebianno

247 - O ex-ministro Gustavo Bebianno Bebianno voltou a acusar Bolsonaro de não ter “equilíbrio mental” para governar. Em entrevista ao Congresso em Foco, Bebianno disse que “Jair está nitidamente desequilibrado" e "precisa urgentemente de tratamento psiquiátrico”.

“O presidente deveria buscar tratamento. Um bom remédio é amar mais e odiar menos. Reflexão sobre o passado também ajuda. Cuspir no prato que comeu é muito feio”, criticou o ex-ministro, que presidiu o PSL e coordenou a campanha de Bolsonaro e após desentendimentos com Jair Bolsonaro e o filho Carlos Bolsonaro, foi demitido do governo e saiu do PSL.

“A raiva passou. Sinto pena. O Jair está nitidamente desequilibrado. Precisa urgentemente de tratamento psiquiátrico. Estou também preocupado, uma vez que o país está sob seu comando. Isso tudo é muito triste. Não era para ser assim”, declarou.

Bebianno reafirmou que vai interpelar Jair Bolsonaro na Justiça pelas insinuações feitas por ele em entrevista à Veja, de que Bebianno teve participação no atentado de Adélio Bispo durante a campanha de 2018.

“Já estou me mexendo para promover uma interpelação criminal. Depois, ação cível”, disse.