Bolsonaro prega reação armada contra o MST: 'fazendeiro pode andar armado dentro da propriedade'

247 - Jair Bolsonaro incitou na manhã desta segunda-feira (10) que ruralistas atirem contra integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). “Fazendeiro pode andar armado dentro da propriedade. Propriedade privada é sagrada. Se invadir tem que ter a reação de quem é invadido” disse Bolsonaro durante um encontro com apoiadores.

Declaração foi feita em resposta a uma pergunta acerca de uma ponte sore o rio Xingu feita por um apoiador do Pará. Bolsonaro indagou: “Está mais devagar o MST lá?”.

Após resposta positiva Bolsonaro disse que "cortou" o dinheiro do MST e incitou a reação armada contra o movimento. “Tiramos o dinheiro de ONG deles, tem o porte estendido para o fazendeiro. Fazendeiro pode andar armado dentro da propriedade. Propriedade privada é sagrada. Se invadir tem que ter a reação de quem é invadido”, afirmou.

Desde que chegou ao poder, em 2019, Bolsonaro promoveu uma série de mudanças para facilitar a aquisição de armas de fogo pela população. No caso dos ruralistas, uma de suas bases de apoio, as mudanças na legislação permitiram que moradores do campo com mais de 25 anos de idade possam comprar pudessem comprar armas de qualquer calibre sem a necessidade de comprovar a necessidade do armamento. Os fazendeiros também ficaram autorizados a circular armados em qualquer local da propriedade. Antes da mudança, era necessário guardar o armamento.

