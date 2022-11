Bolsonaro pressiona PL a contestar resultado das eleições na Justiça

Apoie o 247

Sputnik - O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), vem pressionando o presidente deu partido, Valdemar Costa Neto a entrar na Justiça contra o resultado das eleições presidenciais.

Segundo noticiou o UOL, inconformado com a derrota no pleito, o presidente vem telefonando praticamente todos os dias para Valdemar para pedir a contestação. Segundo o portal, ele diz que a contestação pode ter como base o relatório do Ministério da Defesa sobre a auditoria nas urnas eletrônicas ou o relatório que vem sendo elaborado pelo engenheiro Carlos Rocha, do Instituto Voto Legal. O relatório de Carlos Rocha foi contratado por Bolsonaro por R$ 1,3 milhão.

O portal, no entanto, afirma que contestar os resultados do pleito não é uma medida que agrada Valdemar Costa Neto. Isso porque a contestação colocaria em xeque o feito do partido nas eleições. O PL conquistou 99 assentos na Câmara, se tornando a maior bancada da casa. Porém, por considerar Bolsonaro um aliado importante, Valdemar vem sinalizando apoio à contestação nas últimas semanas.

Além disso, alguns parlamentares da legenda mais alinhados a Bolsonaro vêm engrossando o pedido do presidente da República. Dois deles, são Carla Zambelli (PL-SP) e Nikolas Ferreira (PL-MG). Ambos tiveram as redes sociais suspensas pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, sob acusação de espalhar desinformação sobre o pleito. Agora, segundo o portal, eles pedem a anulação das eleições por temer que o próximo passo de Moraes seja pedir a cassação de seus mandatos.

No dia 8 de novembro, cerca de uma semana após o segundo turno, Valdemar Costa Neto anunciou que convidou Bolsonaro para ser presidente de honra do PL.

"Convidamos Bolsonaro para ser presidente de honra, para que possa continuar cultivando os milhões de seguidores que ele tem. A estrutura vai ser a que ele necessitar. Ele vai trabalhar, nós temos uma área anexa em nosso partido. Quero montar a estrutura dele lá. E o que ele necessitar, nós vamos fazer para ele", disse o presidente do PL.

