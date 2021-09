Bolsonaro pressiona Queiroga a desobrigar uso de máscara contra Covid, diz jornal

Bolsonaro quer que o Ministério da Saúde defina o quanto antes uma data para encerrar a obrigatoriedade do uso de máscara no país edit

247 - Jair Bolsonaro estaria pressionando o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a "definir uma data e assinar um decreto para que a utilização de máscaras contra a Covid- 19 deixe de ser obrigatória no país", segundo Kenzô Machida, da CNN Brasil.

A máscara, ao lado do distanciamento social e da vacinação, é uma das melhores estratégias, segundo especialistas, para a contenção do coronavírus.

Bolsonaro estaria insistindo há semanas para que a equipe da Saúde coloque, o quanto antes, um fim no uso obrigatório da proteção.

“Todos nós queremos ficar livres dessas máscaras e, no momento adequado, ou seja, quando a situação sanitária permitir, o ministério da Saúde irá fazer as suas recomendações”, disse Queiroga nesta sexta-feira à CNN.

Em junho, Bolsonaro ordenou a produção de um estudo sobre a suspensão do uso de máscaras em populações vacinadas, o que ficou a cargo da secretaria de Ciência e Tecnologia do ministério da Saúde. O levantamento, no entanto, não progrediu.

