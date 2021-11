Bolsonaro presta depoimento em inquérito que apura suposta tentativa de interferência na PF

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Jair Bolsonaro prestou depoimento na noite desta quarta-feira (3) à Polícia Federal, em Brasília, no âmbito do inquérito que apura sua suposta interferência política na corporação visando blindar familiares e aliados de investigações. De acordo com o G1, Bolsonaro teria respondido a todas as perguntas feitas pelos investigadores.

O depoimento, tomado de forma presencial, foi determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O inquérito foi aberto pela Corte em abril do ano passado, a pedido da Procuradoria Geral da República (PGR). A investigação foi aberta com base em denúncias feitas pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro que afirmou que Bolsonaro havia tentado trocar o comando da PF no Rio de Janeiro com o intuito de interferir em investigações que estavam sendo tocadas pela corporação.

A oitiva desta quarta-feira é uma das últimas etapas necessárias para que o inquérito seja remetido ao procurador-geral da República, Augusto Aras, a quem compete decidir sobre uma eventual denúncia do chefe do Executivo.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE