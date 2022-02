Bolsonaro produziu na Rússia a fake news 2.0, diz Marcia Tiburi

Apoie o 247

247 – A professora e filósofa Marcia Tiburi falou sobre a viagem de Jair Bolsonaro à Rússia, em entrevista concedida ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247. "Bolsonaro produziu na Rússia a fake news 2.0 e o mais dramático é que a mentira cola para o rebanho bolsonarista", disse ela, que se referia aos memes sobre o fantasioso papel que o líder da extrema-direita brasileira teria exercido na construção da paz – em alguns casos, até em imagens que o associavam a Jesus Cristo. "É uma exploração inescrupulosa da fé alheia", afirma.

Marcia Tiburi avalia que Bolsonaro criou uma hipnose coletiva e tortura a população brasileira diariamente, enquanto faz avançar seu projeto de destruição nacional, com a entrega de empresas estratégicas, como a Eletrobrás. Na sua visão, ele transportou a discussão política para um universo paralelo onde predomina quem mente da forma mais inescrupulosa. No entanto, ela destaca que a direita tradicional está cansada de Bolsonaro e que isso abre uma fresta para a restauração democrática no Brasil.

