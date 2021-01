Bolsonaro proíbe ministros de atender Doria e quem descumprir pode receber "cartão vermelho"

De acordo com colunista do Estado de S. Paulo, Bolsonaro tem certeza de que o governador de São Paulo trabalha em conjunto com Rodrigo Maia para desgastar o governo federal e promover o impeachment edit

247 - Jair Bolsonaro proibiu que os ministros atendam a qualquer pedido do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), de acordo com a colunista Vera Rosa, do Estado de S. Paulo. Quem descumprir a determinação, conversar e fizer “graça” para Doria poderá "receber cartão vermelho", diz a reportagem.

A ordem foi reforçada por Bolsonaro após o governador sair na frente e vacinar a primeira pessoa no Brasil em São Paulo com a CoronaVac, do instituto Butantan, imunizante tão hostilizado pelo governo federal.

Ele tem certeza, segundo Vera Rosa, que Doria e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), trabalham em conjunto para desgastar sua imagem e promover o impeachment. Em conversa com aliados, Bolsonaro disse: "não vão conseguir me derrubar".

