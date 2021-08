Bolsonaro promove coronel da reserva que mentiu sobre fraude eleitoral em live

Eduardo Gomes da Silva, que apresentou um dossiê sem provas sobre a fraude eleitoral durante uma live de Jair Bolsonaro, foi promovido pelo mandatário para cargo na Secretaria Especial de Modernização do Estado (Seme) edit

Portal Fórum - Apresentado como “analista de inteligência” na live em que mentiu e não apresentou prova alguma sobre as denúncias de fraudes no sistema eleitoral, o coronel da reserva Eduardo Gomes da Silva foi promovido por Jair Bolsonaro (Sem partido) para cargo na Secretaria Especial de Modernização do Estado (Seme).

A nomeação foi publicada na edição desta terça-feira (17) do Diário Oficial da União (DOU).

Ex-assessor especial do Ministério da Casa Civil, Gomes é braço direito de Luiz Eduardo Ramos, que foi deslocado para a secretaria-geral da Presidência para dar lugar a Ciro Nogueira, presidente do PP, no comando da pasta.

Ramos foi quem escalou o general da reserva para preparar o dossiê que provaria as fraudes nas eleições presidenciais de 2014. Além de assessor de ministério, Eduardo é coronel da reserva do Exército, tendo se graduado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negra, instituição onde também estudou Jair Bolsonaro.

