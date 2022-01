Bolsonaro publica foto sendo examinado por médico e tenta lucrar politicamente no TikTok

Na publicação na rede, onde tem pouco mais de 347 mil seguidores, Bolsonaro colocou como trilha a música Faith (Fé), e marcou as hashtags #fe #faith #jesus edit

Portal Fórum - Jair Bolsonaro (PL) segue tentando causar comoção e lucrar politicamente com nova internação no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde se internou após passar mal no almoço de domingo (2).

Na manhã desta terça-feira (4), o presidente usou o TikTok, rede onde tem pouco mais de 347 mil seguidores, para divulgar uma imagem sendo examinado pelo médico-cirurgião Antônio Luiz Macedo, que chegou de madrugada das Bahamas, para dar o diagnóstico.

Na publicação, Bolsonaro colocou como trilha a música Faith (Fé), de KAlil, e marcou as hashtags #fe #faith #jesus.

