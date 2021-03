Bolsonaro, que decretou fim da pandemia e garantiu que apenas 800 morreriam, diz que acertou todas as previsões

Jair Bolsonaro, que no ano passado afirmou que a Covid-19 mataria apenas 800 brasileiros e já decretou o fim da pandemia em diversas ocasiões vezes, agora diz que “não errou nenhuma” de suas previsões edit

247 - Jair Bolsonaro, que já afirmou que a Covid-19 mataria menos de mil pessoas e que do novo coronavírus estava chegando ao fim, afirmou nesta segunda-feira (1) que “não errou nenhuma” de suas previsões sobre a crise sanitária desde março do ano passado.

“Tem uma matéria ontem na imprensa, comparei com uma matéria de quase um ano atrás, dizendo que aumentou o número de suicídios entre jovens com a pandemia. No ano passado eu falei que a depressão leva ao suicídio. Zombaram de mim. Agora, ontem reconheceram”, disse Bolsonaro, conforme reportagem de O Globo.

“Desculpe aí, pessoal, não vou falar de mim. Mas não errei nenhuma, desde março do ano passado. E não precisava ser inteligente para perceber isso. Tem que ter o mínimo de caráter”, completou.

Em março de 2020, quando a pandemia já se alastrava pelo país e preocupava as autoridades de saúde em todo o mundo, Bolsonaro disse que a previsão era de que a Covid-19 não mataria mais de 800 pessoas no Brasil. A marca foi ultrapassada menos de três semanas depois e o número de vítimas fatais em decorrência da doença já passa de 254 mil.

Em abril, ele disse que “estava começando a ir embora a questão do vírus”. Em setembro ele voltou a falar no assunto e afirmou que o país estava “praticamente vencendo a pandemia” Em dezembro, quando o país registrava cerca de 220 mil mortos, ele disse que o Brasil estava no finalzinho da pandemia.

