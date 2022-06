Bolsonaro, que disse 'botar a cara no fogo' por Milton Ribeiro, "é um presidente em chamas", diz Malu Gaspar

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL), que disse 'botar a cara no fogo' pelo ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, preso nesta quarta-feira (22), "é um presidente em chamas", segundo Malu Gaspar, do jornal O Globo.

Para a colunista, "essa crise está apenas começando e não dá para ter ideia ainda de como ela avançará. Pior do que a bomba, porém, é o terreno onde ela explode".

A prisão de Ribeiro, ela conta, "pegou o governo em completa desorientação", porque a administração federal já está em apuros tentando combater a forte inflação e a alta dos combustíveis.

Bolsonaro está inerte, sem saber o que fazer e com medo, relata Malu Gaspar. "Bolsonaro parece decidido a perder a eleição do seu jeito no lugar de tentar ganhar ouvindo alguns conselhos. Anda paranoico com a possibilidade de impeachment, cassação ou prisão e vê traidores por toda parte".

"O presidente da República disputa a reeleição perdido num labirinto de sombras e passa o tempo todo querendo fabricar um golpe para esconder suas próprias fragilidades. Só que, em vez de sair na foto como herói ou um mártir, como pretende, ele parece apenas cada dia mais próximo de perder as eleições", conclui.

