Bolsonaro, que dizia que ganharia eleição no 1º turno, admite: "a gente sabia que o Lula ia ter uma boa votação"

247 - Jair Bolsonaro (PL) admitiu ter blefado sobre seu desempenho no primeiro turno da eleição presidencial. Em setembro, ele afirmou que se tivesse menos de 60% dos votos, "algo de anormal" teria acontecido no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - reforçando os boatos bolsonaristas de que as urnas eletrônicas não seriam confiáveis e de que o tribunal interferiria no resultado do pleito.

Em entrevista à Veja publicada nesta sexta-feira (7), no entanto, ele admitiu que já esperava uma "boa votação" do ex-presidente Lula (PT). "A gente sabia que o Lula, devido ao recall, ia ter uma boa votação. Mesmo assim, o resultado final foi acima do que eu esperava, mas dentro de uma margem de erro prevista por nós".

Novamente ele atacou o sistema eleitoral e o presidente do TSE e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. "Se conseguem invadir até os sistemas da Nasa, como posso acreditar que o nosso não pode ser vítima disso, em que pese o TSE acreditar que ele é inexpugnável? (...) À frente hoje do TSE está justamente o Alexandre de Moraes e nos espanta a forma como ele e outros ministros dizem, com convicção: 'Ah, o sistema é à prova de qualquer fraude'. Eles dificultaram e retardaram a participação das Forças Armadas junto ao TSE. Tem o sentimento da opinião pública que houve coisa errada. Tem esse sentimento. Sempre fico preocupado".

