Bolsonaro, que entregou as Comunicações para o PSD, chamou Kassab de “porcaria” durante campanha

247 - Com o anúncio da criação do Ministério das Comunicações para o PSD, partido do centrão fundado por Gilberto Kassab, voltou a viralizar nas redes sociais um vídeo de Jair Bolsonaro atacando o dirigente do partido, que na época era ministro do governo Michel Temer. No vídeo, Bolsonaro chama Kassab de “porcaria” e fala que o então ministro da Ciência e Tecnologia “não sabe a diferença entre Lei da gravidade de gravidez”.

Bolsonaro chamando o Kassab de porcaria ,que não vale nada, corrupto mas agora algo fez Bolsonaro mudar, e até Ministério está dando p Kassab .É muito cara de pau . https://t.co/SADZzT5vof — Alexandre Frota 77 (@alefrota77) June 11, 2020

"Quem é o ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil, é o senhor Kassab que não sabe a diferença de Lei da Gravidade para gravidez, o que esta porcaria está fazendo lá? Botando seus apadrinhados, vendendo votos do seu partido para o Temer e vai vender para o [Geraldo] Alckmin", criticou. Depois de eleito, em abril de 2019, pediu desculpa ao ex-ministro.

A campanha "contra a velha política" só durou até o fim da eleição...

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.