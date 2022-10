Bolsonaro, que já ofendeu nordestinos, agora pede que apoiadores não critiquem o Nordeste

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL), que já chamou os nordestinos de “pau de arara”, pediu que os apoiadores não critiquem o Nordeste, região em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve 12,9 milhões de votos a mais que ele.

“Desconheço críticas [ao Nordeste]. Se alguém estiver fazendo essas críticas aí está completamente equivocado. O Brasil é um só país”, disse Bolsonaro nesta terça-feira (4), durante uma entrevista coletiva no Palácio da Alvorada.

A preocupação com os votos do eleitorado nordestino aconteceu na esteira dos ataques feitos por apoiadores nas redes sociais, após o Tribunal Superior Eleitoral divulgar os resultados do primeiro turno da eleição, no dia 2 de outubro.A xenofobia é considerada crime no Brasil e a pena prevista é a reclusão de um a três anos, além do pagamento de multa.

Bolsonaro também atacou o Partido dos Trabalhadores ao afirmar que “o Nordeste tem uma renda per capita menor que o restante do país, até porque foi ministrado aproximadamente 20 anos pelo PT. A esquerda administrando, a tendência é cair”.

