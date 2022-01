Bolsonaro, que participou de apenas dois debates em 2018, agora diz pretende 'ir a todos'

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro afirmou que pretende participar de todos os debates eleitorais em 2022. “Eu pretendo ir a todos os debates”, disse o chefe do Executivo em entrevista à Gazeta Brasil nesta quarta-feira (12). Ele disse, ainda, que em 2018 compareceu a apenas dois debates por ter sofrido um atentado durante um ato de campanha em Minas Gerais. “Em 2018, eu compareci em dois e depois eu tive uma crise, eu levei uma facada, eu sobrevivi por milagre”, justificou.

Na entrevista ele voltou a dizer que não irá aceitar debater casos que envolvem familiares, como as investigações sobre corrupção envolvendo os filhos. “Pode ter certeza, quando compararmos, em especial no momento do debate, estarei muito melhor preparado, obviamente. Eu não vou ficar na armadilha de ficar discutindo, ali, besteira. A gente vai responder realmente o que nós fizemos e o que estamos deixando para o Brasil”, disse Bolsonaro de acordo com o Metrópoles.

