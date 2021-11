Bolsonaro, que relaciona vacinação com Aids, diz que indígenas vão ter internet e evitar fake news

Gripado em sem máscara, em discurso durante a abertura do leilão do 5G, Bolsonaro afirmou que o Brasil hoje é uma “fábrica de fake news“ sobre a Amazônia e ainda culpou indígenas pela desinformação edit

247 - Em discurso na abertura do leilão do 5G, a quinta geração da internet móvel, nesta quinta-feira (4), Jair Bolsonaro (sem partido) disse que, com a chegada da internet às comunidades indígenas, eles passarão a produzir matérias sem fake news sobre a Amazônia para o exterior mostrando “a realidade pura” e sem “difamar” o país.

A declaração ocorreu durante a cerimônia de abertura do leilão do 5G, ao citar uma viagem à Itália, em que um garoto o perguntou sobre a situação da Amazônia. Segundo Bolsonaro, os indígenas querem acesso à internet.

“Quando a gente vir os nossos irmãos indígenas com internet, eles vão começar a fazer matéria da Amazônia e mandar para fora. Não vai ser só aquela fábrica de fake news que nós temos aqui no Brasil — o pessoal sabe onde funcionam as fábricas — difamando a nossa pátria, desinformando. Vai ter a realidade pura”, disse Bolsonaro, de acordo com o portal Metrópoles.

Recentemente, Jair Bolsonaro ganhou destaque mundial ao compartilhar fake news relacionando a vacinação com o contágio da Aids.

