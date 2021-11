'Bolsonaro quer dar calote em precatórios para comprar deputados', acusa Marcelo Freixo

Apoie o 247

247 - O deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ) criticou nesta quarta-fira (3) a Proposta de Emenda à Constiuição 23/21, a chamada PEC dos Precatórios.

Pelo Twitter, o parlamentar acusou o governo de Jair Bolsonaro de criar um "Auxílio Deputado". "Se a proposta for aprovada, o governo terá R$ 60 BILHÕES para torrar com as chamadas emendas de relator às vésperas da eleição. O presidente pretende dar o calote para comprar deputados", escreveu Freixo.

A PEC, aprovada com mudanças na comissão especial, limita o valor de despesas anuais com precatórios, corrige seus valores exclusivamente pela taxa Selic e muda a forma de calcular o teto de gastos. Precatórios são dívidas do governo com sentença judicial definitiva, podendo ser em relação a questões tributárias, salariais ou qualquer outra causa em que o poder público seja o derrotado.

O que Bolsonaro quer criar com a PEC dos Precatórios é o auxílio deputado. Se a proposta for aprovada, o governo terá R$ 60 BILHÕES para torrar com as chamadas emendas de relator às vésperas da eleição. O presidente pretende dar o calote para comprar deputados. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) November 3, 2021





