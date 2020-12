“Bolsonaro quer fazer a guerra da vacina. O risco é ele usar a Anvisa para isso”, diz Alexandre Padilha

Por Luísa Fragão, na Revista Fórum - Em entrevista ao Fórum Café nesta terça-feira (8), o ex-ministro da Saúde do governo Lula, deputado Alexandre Padilha (PT), comentou sobre a postura do presidente Jair Bolsonaro em relação à vacinação contra a Covid-19 no país. Para ele, o objetivo do mandatário não é garantir o imunizante para todos.

“Bolsonaro não quer garantir vacinas para todos, porque não quer investir nisso. O sonho dele era ter a vacina dele, para cravar a foto dele. Mas, para garantir vacina para todos, você precisa compor com outros projetos em desenvolvimento. Ele quer fazer a guerra da vacina o tempo todo, e o grande risco é ele usar a Anvisa para isso. Corremos um risco real. Estamos de olho”, disse o ex-ministro.

Há um temor por parte de governadores, parlamentares e autoridades sobre possíveis dificuldades de aprovar vacinas contra a Covid-19 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

