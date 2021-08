Bolsonaro quer gastar R$ 40 bilhões em ano eleitoral, com foco no Bolsa Família

247 – Com a ida do senador Ciro Nogueira (PP-PI) para a Casa Civil e foco na reeleição, o governo Bolsonaro finalizou uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para abrir espaço no Orçamento, criando uma margem de cerca de R$ 40 bilhões em 2022, ano eleitoral.

"Os técnicos do Ministério da Economia avaliam que, com o colchão de recursos criado pela PEC, será possível propor um programa social com pagamento médio de R$ 300 para 17 milhões de pessoas. Atualmente, o pagamento médio do Bolsa Família é de R$ 192 para 14 milhões de beneficiários. O benefício é visto dentro do governo como vitrine para a campanha do presidente Jair Bolsonaro nas eleições do próximo ano, e ele já declarou reiteradas vezes que a nova versão do programa social tem de ficar em R$ 300. O custo total do benefício no próximo ano deve ficar em R$ 56 bilhões", aponta reportagem de Manoel Ventura, publicada no jornal O Globo.

