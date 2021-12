Bolsonaro quer igualar salário de delegado da PF ao dos ministros do STF

Apoie o 247

247 - As regalias aos policiais oferecidas pelo governo Jair Bolsonaro só aumentam na caminhada para as eleições presidenciais. A administração federal estuda elevar o salário máximo de delegado da Polícia Federal (PF) para o teto do funcionalismo público, atualmente em R$ 39.293,92 -- o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), informa a Folha de S.Paulo.

Os valores do reajuste ainda não foram definidos, o que deve ocorrer em janeiro de 2022. Os aumentos serão acomodados dentro do que será disponibilizado pelo Orçamento de 2022, que destina R$ 1,7 bilhão para aumentos salariais.

A aprovação do reajuste é uma derrota para o ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes, e abre crise entre setores do funcionalismo, como na Receita Federal, onde há promessa de debandada de auditores fiscais.

Hoje, delegados da PF recebem entre R$ 23.693 e R$ 30.937. Com a reestruturação, os vencimentos ficariam de R$ 28.889 a R$ 39.293, um aumento de até 27%, bem acima da inflação acumulada.

