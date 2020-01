Bolsonaro quer isentar cidadão indiano de visto, mas Polícia Federal e Itamaraty manifestam reservas

247 - Decidido a desobrigar o visto para cidadãos indianos como fez com a China, Jair Bolsonaro pode ver frustrada sua intenção. A Polícia Federal e o Itamaraty manifestam preocupações a imigração ilegal que o anúncio da desobrigação poderia gerar.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo dá mais detalhes: "o que deveria ser um dos pontos altos da visita do presidente Jair Bolsonaro à Índia, o anúncio oficial da isenção de vistos para indianos virem ao Brasil pode não sair. Fontes do governo indiano afirmam que a expectativa é que a promessa feita por Bolsonaro no fim de outubro seja concretizada durante o encontro do mandatário com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, no dia 25 de janeiro."

A matéria aindsa destaca que "indagado sobre se a isenção de vistos para indianos seria anunciada durante a viagem de Bolsonaro, o Planalto encaminhou uma resposta oficial, a ser creditada ao Itamaraty, em que não confirma a isenção. “Estão sendo estudadas medidas para facilitar e agilizar viagens entre os dois países, Brasil e Índia, do ponto de vista consular."