“Bolsonaro quer liberdade de opressão”, afirma Pedro Serrano

“Ele não quer esse direito para todo mundo. Quem for criticá-lo ele quer que seja reprimido e qualquer crítica contra ele deve ser tratada como crime”, destaca o jurista edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jurista e professor de Direito Constitucional, Pedro Serrano, desmontou o discurso de Jair Bolsonaro de defesa da liberdade de expressão para justificar o decreto que concedeu graça ao deputado Daniel Silveira, perdoando a pena estabelecida na condenação do Supremo Tribunal Federal (STF) de 8 anos e 9 meses de prisão, por estimular ataques às instituições como o próprio Supremo.

“O que ele deseja é uma liberdade de opressão”, enfatizou o professor em entrevista ao programa Estado de Direito, da TV 247.

“Não é direito para todo mundo. Tanto que Bolsonaro usa a expressão liberdade de expressão nos fundamentos do seu decreto. Ele não usa a expressão “direito” à liberdade de expressão. Ele não quer esse direito para todo mundo. Quem for criticá-lo ele quer que seja reprimido e qualquer crítica contra ele deve ser tratada como crime”, acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jurista citou outro exemplo da falsa retórica bolsonarista sobre liberdade de expressão. Enquanto Daniel Silveira propõe violência contra órgão e integrantes da Justiça, defendendo que as pessoas fossem até a Corte e batessem nos ministros do Supremo, fechando o tribunal à força, o “Clube Militar ficou a favor de Daniel Silveira, afirmando que era liberdade de expressão”. “Agora, quando o Gilmar Mendes fez uma crítica absolutamente compatível com a democracia de que militares da ativa, estando gerindo na época da pandemia o Ministério da Saúde, comprometeram a dignidade da tropa porque a gestão na época da pandemia foi genocida, os militares representaram para que ele fosse processado pela Lei de Segurança Nacional”, lembrou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Ou seja, eles não querem direito a livre expressão universal, para todos. Eles querem que eles tenham o direito de falar o que quiserem e que os criticarem devem ser presos”, frisa.

Ainda sobre o decreto, Serrano afirma que Bolsonaro quer “colocar o poder político acima da Constituição, decidindo quando ela deve ser aplicada e quando não”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Isso é autoritarismo. É uma definição inclusive de estado de exceção. O que ele está querendo é usar de uma competência prevista na Constituição, que é a de estabelecer indultos, para substituir o Supremo na sua função de intérprete final da Constituição”, explica.

Segundo ele, o governo Bolsonaro está pretendendo ser o guardião da Constituição, usando uma “técnica que o nazismo usou na gestão do estado” e busca deslegitimar o Judiciário em meio ao processo eleitoral.

“Tentativa de deslegitimar o sistema de Justiça brasileiro na época das eleições. E quem comanda as eleições é o sistema de Justiça. Ou seja, já estão preparando a cama para questionar a validade e a legitimidade das eleições, caso sejam derrotados”, conclui.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE