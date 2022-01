Bolsonaro quer monopolizar três ministérios e mantê-los afastados do centrão

Apoie o 247

ICL

247 - Cresce a pressão de políticos aliados do governo pela reforma ministerial, dada como certa no período pré-eleitoral.

Segundo o próprio Bolsonaro, 12 dos 23 ministros devem deixar a Esplanada no final de março. A lei determina que autoridades devem deixar cargos públicos em abril para disputar as eleições, informa a Folha de S.Paulo.

Mas Jair Bolsonaro quer monopolizar três pastas, como Saúde, Infraestrutura e Desenvolvimento Regional e manter o centrão afastado deles.

PUBLICIDADE

Bolsonaro considera esses ministérios sensíveis pelo volume de orçamento, em especial destinados por emendas parlamentares, e pela importância em ano eleitoral.

Infraestrutura e Desenvolvimento Regional são cobiçados por integrantes do centrão por realizarem as principais obras do governo federal nos estados.

PUBLICIDADE

Na Esplanada dos Ministérios e no Congresso Nacional intensifica-se a disputa para ocupar as vagas que serão abertas quando ministros deixarem seus cargos para concorrer a governos estaduais ou cadeiras no parlamento.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE