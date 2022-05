Bolsonaro quer R$ 1,2 bilhão para comprar tratores enquanto ignora 45 mil famílias pobres no campo

Aquisição dos equipamentos consta de um documento do Ministério da Cidadania, pasta sem tradição em compras do gênero edit

Apoie o 247

ICL

247 - O governo Jair Bolsonaro (PL), que desviou R$ 89,9 milhões dos recursos destinados ao combate da Covid-19 para beneficiar aliados com a compra de tratores, planeja destinar R$ 1,2 bilhão para a aquisição de novas máquinas agrícolas por parte do Ministério da Cidadania, “pasta voltada a assistência e políticas sociais, sem tradição de compras como essa”, diz reportagem do jornal Folha de S. Paulo. Ao mesmo tempo em que se prepara para adquirir os equipamentos de grande porte, o governo vem ignorando um pedido da área técnica do governo para ampliar o apoio a 45 mil famílias carentes.

O Documento de Formalização de Demanda, datado de 30 de março, aponta que os recursos serão empregados na aquisição de 2.900 máquinas, sendo 600 escavadeiras hidráulicas, 500 motoniveladoras, 1.200 pá-carregadeiras e 600 retroescavadeiras. O custo total foi orçado em R$ 1,2 bilhão.

“Enquanto planeja gastar com maquinários, a pasta ignora necessidade de incluir mais 45 mil famílias de extrema pobreza do campo em iniciativa de transferência de recursos diretos. A demanda pela inclusão foi descrita pela área técnica da pasta e compõe uma mesma nota técnica considerada no pedido do ministério por R$ 1,2 bilhão para tratores”, ressalta um trecho da reportagem. O custo da iniciativa é de R$ 108 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O número de beneficiados do programa de Fomento Rural despencou no governo Bolsonaro. De 18,8 mil famílias em 2018, o número passou para 8,9 mil no ano passado. Em 2014, no governo da então presidente Dilma Rousseff (PT), os recursos do programa beneficiaram 93,4 mil famílias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE