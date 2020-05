Bolsonaro queria um diretor-geral na PF com quem tivesse “mais afinidade”, diz Valeixo

247 - Em depoimento na manhã desta segunda-feira (11), o delegado Maurício Valeixo, ex-chefe da Polícia Federal, pivô na saída de Sergio Moro do ministério da Justiça, disse que Jair Bolsonaro lhe disse que não tinha nada “contra a sua pessoa”, mas queria um diretor-geral com quem tivesse mais “afinidade”. A informação é de Fausto Macedo, do jornal O Estado de S. Paulo.

A oitiva do homem de confiança do ex-ministro Sergio Moro no inquérito que apura sobre suposta interferência de Bolsonaro ainda não terminou e é feito por determinação do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, relator da investigação que apura as acusações feitas por Moro a Bolsonaro quando anunciou sua saída do governo.

O decano atendeu a pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras, e determinou ainda a oitiva de outros quatro delegados, três ministros e da deputada Carla Zambelli.

Também estão previstas para esta segunda as oitivas do delegado Ricardo Saadi, ex-chefe da PF no Rio, e do diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem Rodrigues. Os depoimentos estão marcados para as 15h no edifício sede da corporação em Brasília.

