Bolsonaro rasgou elogios a Padre Kelmon um dia antes da prisão de Roberto Jefferson: 'caiu do céu' (vídeo)

247 - Em ato realizado em São Paulo neste sábado (23), Jair Bolsonaro (PL) esteve com o ex-candidato à presidência pelo PTB, Padre Kelmon, e rasgou elogios ao autoproclamado 'líder religioso'.

Kelmon é aliado do bandido bolsonarista Roberto Jefferson , presidente nacional do PTB que foi preso neste domingo (24) por promover ataques contra a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF) , chamando-a de 'prostituta'.

"Todos vocês aqui são importantes, mas me permitam falar o nome aqui de algumas pessoas que aparecem nas nossas vidas e fazem a diferença. Eu quero cumprimentar e pedir uma salva de palmas para o nosso Padre Kelmon, um líder religioso que apareceu do nada, mas fez a diferença naquele debate. Obrigado por existir. Eu o chamo de padre que caiu do céu", afirmou Bolsonaro no sábado.

Kelmon, inclusive, esteve com Jefferson ontem após o ex-deputado disparar mais de 20 tiros de fuzil e duas granadas contra agentes da Polícia Federal que cumpriam o mandado de sua prisão. O ex-candidato à presidência ficou encarregado de entregar as armas de seu aliado aos policiais que cercavam a casa do presidente do PTB .

