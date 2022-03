Bolsonaro reafirma que não admitirá “ideologia de gênero” nas escolas

Em agenda no Nordeste, presidente também defendeu o armamento da população e que "segurança pessoal" deve ser feita pela própria população edit

Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a falar nesta quarta-feira (30/3) que seu governo não vai admitir a “ideologia de gênero” nas escolas. Durante agenda no estado do Piauí, para inaugurar a primeira fazenda 5G do país, o mandatário da República afirmou que a pauta é “inadmissível” e não poder “ser aceita”.

“Uma questão muito importante para todos nós. Quase todo mundo aqui tem filhos e netos e nós queremos que os nossos filhos e netos sigam a linha das nossas famílias, que deles seja afastada da sala de aula a ideologia de gênero”, declarou o presidente.

Em seguida, acrescentou: “Não podemos admitir que não se nasce homem ou mulher. Que se decida o sexo lá na frente. Isso é inadmissível. Isso não pode ser aceito por qualquer um de nós. Aceitamos o comportamento de quem quer que seja depois de uma certa idade. Cada um vai ser feliz da maneira que ele achar melhor, mas esse tipo de ideologia nas escolas nós não podemos e não admitimos”.

