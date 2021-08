Bolsonaro rebate “idiota”: sem fuzil “você poderá depender das migalhas do Estado”

Jair Bolsonaro sugeriu a um seguidor no Facebook a compra de um fuzil para a garantia da liberdade. Sem arma, disse ele, "você poderá depender das migalhas do Estado" edit

247 - Após dizer que idiotas preferem comprar feijão a fuzil, Jair Bolsonaro (Sem partido) rebateu na manhã deste sábado (28) um seguidor no que publicou no Facebook a imagem de uma arma em um prato de comida com os dizeres "não alimenta".

"Garante a sua liberdade para você trabalhar e se alimentar. Sem ela você poderá depender das migalhas do Estado", respondeu Bolsonaro.

Em conversa com apoiadores nesta sexta-feira (27), Bolsonaro chamou de "idiotas" as pessoas que pediram para o governo resolver a alta da inflação. "Tem um idiota que diz: cê tem que comprar feijão. Cara, se você não quer comprar fuzil, não enche o saco de quem quer comprar", disparou.

A inflação acumulada em 12 meses chegou a 8,99% em julho, bem acima da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, cujo teto é de 5,25%.

