Bolsonaro recebe R$ 24 milhões em doações no segundo turno

247 - Jair Bolsonaro (PL) recebeu R$ 24 milhões em doações no segundo turno para sua campanha eleitoral. Enquanto isso, o ex-presidente Lula (PT), que saiu vencedor do primeiro turno e lidera as pesquisas na segunda etapa do pleito, recebeu R$ 285 mil, informa a Folha de S. Paulo.

Ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula declarou ter acumulado desde o início da campanha no primeiro turno uma receita de R$ 126 milhões. Quase a totalidade do valor saiu do fundo eleitoral, principal fonte pública de financiamento das campanhas.

Seu principal doador foi o empresário Altair Vilar, de Ipatinga (MG), fundador do Grupo Cartão de Todos. Ele também foi vice-prefeito e vereador na cidade, pelo PT, e doou ao ex-presidente R$ 600 mil. No primeiro turno, o PT declarou ter recebido doações de outros empresários no valor de R$ 1,4 milhão.

Já Bolsonaro declarou até agora uma receita acumulada de R$ 67 milhões. Destes, R$ 16,5 milhões são de origem pública, dos fundos partidário e eleitoral do PL.

A campanha de Bolsonaro tem vários doadores privados com cifra próxima ou acima de R$ 1 milhão, muitos ligados ao agronegócio. A maior doação - R$ 3 milhões, foi do advogado de Minas Gerais Fabiano Campos Zettel. Na sequência aparecem "Hugo de Carvalho Ribeiro, da gigante do agronegócio Amaggi (R$ 1,2 milhão), e Cornelio Sanders (R$ 1 milhão), fundador do Grupo Progresso, que reúne fazendas produtoras de soja, milho, algodão e eucalipto no Piauí, além de atuação na pecuária", diz a reportagem".

