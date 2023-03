Bolsonaro receberá quase R$ 80 mil brutos por mês quando retornar ao Brasil

Ex-mandatário, que recebe mais de R$ 40 mil por meio de duas aposentadorias, deverá ganhar mais R$ 41,6 mil ao assumir a presidência de honra do PL edit

247 - Nos Estados Unidos desde o final de dezembro do ano passado, Jair Bolsonaro (PL) deverá ganhar mais de R$ 80 mil mensais quando retornar ao Brasil. Segundo o jornal O Globo, o ex-mandatário, que deverá regressar na quinta-feira (30), possui atualmente duas aposentadorias, uma pelo tempo em que foi capitão do Exército, no valor de R$ 11.945,49, e outra de quase R$ 30 mil pelos mandatos que exerceu como deputado federal.

O valor será acrescido de outros R$ 41,6 mil mensais quando ele assumir a presidência da honra do PL, cargo oferecido pelo presidente da legenda, Valdemar da Costa Neto, após Bolsonaro perder o pleito de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O projeto do PL é usar o ex-mandatário como uma espécie de cabo eleitoral em viagens pelo país visando as eleições municipais de 2024.

