Bolsonaro recebeu outras joais de sauditas

247 - Além da joia e do relógio avaliados em R$ 16 milhões, que Jair Bolsonaro tentou trazer ilegalmente na mochila de um assessor do Ministério de Minas e Energia, ele recebeu outro conjunto de joias do governo da Arábia Saudita que foi entregue para compor o acervo pessoal do ex-mandatário.

Os itens não fazem parte das joias apreendidas pela Receita Federal, apontadas como um presente dos sauditas para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

De acordo com reportagem da Folha de S. Paulo, um recibo mostra que foram dadas de presente um conjunto da marca Chopard que inclui uma masbaha (espécie de rosário para a religião islâmica), um relógio com pulseira em couro, um par de abotoaduras, uma caneta e um anel.

“Encaminho ao Gabinete Adjunto de Documentação Histórica —GADH caixa contendo os seguintes itens destinados ao Presidente da República Jair Messias Bolsonaro”, destaca o recibo.

A entrega foi realizada apenas em novembro de 2022, mais de um ano após a volta da comitiva, pelo então assessor especial do Ministério de Minas e Energia, Antônio Carlos Ramos de Barros Mello.

Em entrevista à Folha, o ex-assessor disse que os itens não foram imediatamente transferidos ao acervo por não se ter certeza de qual seria o destino do conjunto.

