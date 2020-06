Bolsonaro reclama de cerco jurídico e discute com ministros reação à prisão de Queiroz

247 - Jair Bolsonaro afirmou a aliados que o Poder Judiciário tenta criar um clima político para tirá-lo do cargo. Nesta quinta-feira (18), a polícia de São Paulo prendeu Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, por causa de um esquema de corrupção na Assembleia Legislativa do Rio. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, Bolsonaro disse que reagirá ao que chamou de cerco jurídico contra a sua família.

Na avaliação de assessores palacianos, ele considerou que não foi uma coincidência o fato de, na mesma semana, a Polícia Federal ter deflagrado uma operação contra aliados dele por envolvimento em atos que pediam um golpe - fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional.

Queiroz foi preso em Atibaia (SP), onde estava escondido de casa de Frederick Wassef, advogado de Flávio Bolsonaro.

